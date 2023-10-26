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Германия дополнительно проинвестирует энергетику Украины на 54,3 миллиона евро – Минэнерго

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 октября. УНН. Федеральное министерство экономики и защиты климата Германии сделает вклад в 54,3 миллиона евро в Фонд поддержки энергетики Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго, пишет УНН.

Германия дополнительно проинвестирует энергетику Украины на 54,3 миллиона евро – Минэнерго

Цитата

"Германия – надежный друг и партнер Украины. Поддержка немецкого народа, которую мы чувствуем с первых дней полномасштабной войны россии против Украины, является чрезвычайно важной для энергетического сектора. Благодарим Германию за эту помощь и работаем над дальнейшим расширением нашего энергетического партнерства", – выразил благодарность немцам министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Детали

Отмечается, что средства будут предоставлены в рамках расширения Немецко-Украинского энергетического партнерства для закупки энергетического оборудования, необходимого для восстановления и ремонта украинских энергетических объектов.

Напомним

Германия уже сделала самый большой вклад в Фонд поддержки энергетики Украины – 129,5 млн евро. Также в рамках Немецко - Украинского партнерства было предоставлено дополнительные 20 млн евро на финансирование закупок и поставки технического оборудования.

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