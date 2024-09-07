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Нікополь зазнав 4 ударів, у Павлограді 74 поранених після ракетної атаки

Нікополь зазнав 4 ударів, у Павлограді 74 поранених після ракетної атаки

Київ • УНН

 • 67503 перегляди

Ворог атакував Нікополь дронами-камікадзе та артилерією, обійшлося без жертв. У Павлограді кількість постраждалих від вчорашньої ракетної атаки зросла до 74 осіб.

Від вечора по Нікополю ворог завдав чотири удари, використовуючи дрони-камікадзе та важку артилерію. Наслідки обстрілів ще уточнюються, однак, головне, що обійшлося без жертв. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

Деталі

В інших громадах Нікопольського району та на решті територій Дніпропетровщини ніч минула спокійно.

Оновлена інформація щодо ракетної атаки по Павлограду: 74 постраждалих

За оновленими даними, внаслідок вчорашньої ракетної атаки по Павлограду вже 74 людини отримали поранення.

Країна-терорист обстріляла Дніпропетровщину: пошкоджено інфраструктуру29.08.24, 07:42 • 32817 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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