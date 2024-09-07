Никополь получил 4 удара, в Павлограде 74 раненых после ракетной атаки
Киев • УНН
Враг атаковал Никополь дронами-камикадзе и артиллерией, обошлось без жертв. В Павлограде количество пострадавших от вчерашней ракетной атаки возросло до 74 человек.
С вечера по Никополю враг нанес четыре удара, используя дроны-камикадзе и тяжелую артиллерию. Последствия обстрелов еще уточняются, однако, главное, что обошлось без жертв. Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.
Детали
В других громадах Никопольского района и на остальных территориях Днепропетровщины ночь прошла спокойно.
Обновленная информация о ракетной атаке по Павлограду: 74 пострадавших
По обновленным данным, в результате вчерашней ракетной атаки по Павлограду уже 74 человека получили ранения.
Країна-терорист обстріляла Дніпропетровщину: пошкоджено інфраструктуру29 августа 2024, 04:42 • 32547 просмотров