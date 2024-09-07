Никополь получил 4 удара, в Павлограде 74 раненых после ракетной атаки

С вечера по Никополю враг нанес четыре удара, используя дроны-камикадзе и тяжелую артиллерию. Последствия обстрелов еще уточняются, однако, главное, что обошлось без жертв. Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

В других громадах Никопольского района и на остальных территориях Днепропетровщины ночь прошла спокойно.

Обновленная информация о ракетной атаке по Павлограду: 74 пострадавших

По обновленным данным, в результате вчерашней ракетной атаки по Павлограду уже 74 человека получили ранения.

Країна-терорист обстріляла Дніпропетровщину: пошкоджено інфраструктуру