Нікополь та громада на Дніпропетровщині ввечері зазнали ворожої атаки з артилерії
Київ • УНН
19 січня російські війська завдали артилерійських ударів по Нікополю та Марганецькій громаді в Україні, повідомив Сергій Лисак з Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Втім, обійшлося без жертв, і протягом ночі в регіоні не було обстрілів.
Нікополь та Марганецька громада пізно ввечері 19 січня зазнали атаки російських військ з артилерії, ніч у Дніпропетровській області минула без обстрілів, повідомив у суботу голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.
Пізно ввечері російська армія двічі вдарила по Нікопольщині. Загалом спрямувала туди півдесятка артснарядів. Вони поцілили по самому Нікополю та одному з сіл Марганецької громади
З його слів, обійшлося без загиблих і поранених.
"Після цього ворог вгамувався – ніч в районі минула без обстрілів. Тихою вона була й для всієї області", - зазначив Лисак.
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