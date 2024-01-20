Никополь и громада в Днепропетровской области вечером подверглись вражеской атаке из артиллерии

Никополь и Марганецкая громада поздно вечером 19 января подверглись атаке российских войск из артиллерии, ночь в Днепропетровской области прошла без обстрелов, сообщил в субботу глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.

Поздно вечером российская армия дважды ударила по Никопольщине. В общем направила туда полдесятка артснарядов. Они попали по самому Никополю и одному из сел Марганецкой громады - написал Лысак в Telegram.

По его словам, обошлось без погибших и раненых.

"После этого враг успокоился - ночь в районе прошла без обстрелов. Тихой она была и для всей области", - отметил Лысак.

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