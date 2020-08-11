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"Ніколи ти не будеш батьком": в мережі з’явився вірш про Лукашенка

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КИЇВ. 11 серпня. УНН. У мережі з’явився вірш "Ніколи ти не будеш батьком" про Президента Білорусі Олександра Лукашенка. Текст білоруського аналогу вірша української поетеси, який був вперше перероблений в 2014 році з закликом до Росії після подій в Криму, передає УНН.

“Никогда ты не будешь батькою... Был ты отчимом злобным, неласковым... Был ты всем нам чужим подлым дядькою, что скрывался под разными масками", - йдеться у тексті вірша про Лукашенко.

Додамо, що оригінал вірша був написаний українкою Ларисою Есинович. У 2014 році українка Анастасія Дмитрук переробила його на звернення до Росії зі словами, що не існує ніякої братської любові після кримських подій.

Нагадаємо, кандидат у президенти Білорусі, головний конкурент чинного президента Олександра Лукашенка на виборах Світлана Тіхановська записала відео, на якому читає з листка звернення до білорусів із закликом не виходити на площі та не протистояти міліції.

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