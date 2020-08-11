"Никогда ты не будешь батькой": в сети появилось стихотворение о Лукашенко
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. В сети появилось стихотворение "Никогда ты не будешь батькой" о Президенте Беларуси Александре Лукашенко. Текст белорусского аналога стиха украинской поэтессы, который был впервые переработан в 2014 году с призывом к России после событий в Крыму, передает УНН.
"Никогда ты не будешь батькою... Был ты отчимом злобным, неласковым... Был ты всем нам чужим подлым дядькою, что скрывался под разными масками", - говорится в тексте стихотворения о Лукашенко.
Добавим, что оригинал стихотворения был написан украинкой Ларисой Есинович. В 2014 году украинка Анастасия Дмитрук переделала его на обращение к России со словами, что не существует никакой братской любви после крымских событий.
Напомним, кандидат в президенты Беларуси, главный конкурент действующего президента Александра Лукашенко на выборах Светлана Тихановская записала видео, на котором читает с листа обращение к белорусам с призывом не выходить на площади и не противостоять милиции.