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The Washington Post

Нідерланди передадуть Україні снайперські гвинтівки, радари, шоломи - уряд

Нідерланди передадуть Україні снайперські гвинтівки, радари, шоломи - уряд

Київ • УНН

 • 20385 перегляди

КИЇВ. 18 лютого. УНН. Кабінет міністрів Нідерландів погодився на прохання України про військову підтримку та надасть країні снайперські гвинтівки, бойові шоломи та радари, зокрема. Обіцяна підтримка відповідає правилам Європейського Союзу щодо експорту зброї, заявили в уряді країни в п’ятницю, пише УНН з посиланням на NL Times.

Деталі

Як зазначається, Нідерланди передадуть Україні 3 тис. бойових шоломів і 2 тис. захисних жилетів. Країна також поставить 30 металошукачів для виявлення мін, саморобних вибухових пристроїв і зброї, захованих під землею, а також роботів для виявлення морських мін. Також передадуть п'ять радарів для виявлення розташування зброї і два радари спостереження на полі бою для виявлення розташування ворожої артилерії, а також 100 снайперських гвинтівок з 30 000 одиниць боєприпасів.

Якщо українські військові потребують інструктажу чи навчання з використання цього обладнання, міністерство оборони Нідердандів, як вказано, нададуть це за межами українських кордонів. В уряді країни заявили, що нідерландські солдати не поїдуть в Україну для бойових чи інших дій.

"Основу зусиль уряду продовжують спрямовувати на деескалацію ситуації за допомогою діалогу та дипломатії. Тому що запобігання війні залишається найвищим пріоритетом. Водночас Україна має бути в змозі захиститися від можливого збройного нападу Росії на її територію", - сказав міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хекстра. Тому Кабмін країни, як вказано, вирішив постачати ці військові товари в Україну.

"Нідерланди підтримують Україну на багатьох фронтах і тому, як і низка інших партнерів, готові підтримувати військовими товарами", – сказала міністр оборони країни Кайса Оллонгрен. "Ми робимо це із солідарності та як частина більш широкого пакету разом із союзниками по ЄС та НАТО", - додала вона.

Доповнення

На тлі нарощування Росією військової міці на кордоні з Україною низка країн НАТО надали Україні оборонне озброєння. При цьому серед країн НАТО існують різні погляди щодо постачання оборонного озброєння Україні, повідомив Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг.

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