Нидерланды передадут Украине снайперские винтовки, радары, шлемы - правительство

Детали

Как отмечается, Нидерланды передадут Украине 3 тыс. боевых шлемов и 2 тыс. защитных жилетов. Страна также поставит 30 металлоискателей для обнаружения мин, самодельных взрывных устройств и оружия, спрятанных под землей, а также роботов для обнаружения морских мин. Также передадут пять радаров для обнаружения расположения оружия и два радара наблюдения на поле боя для выявления расположения вражеской артиллерии, а также 100 снайперских винтовок с 30 000 единиц боеприпасов.

Если украинские военные нуждаются в инструктаже или обучении по использованию этого оборудования, министерство обороны Нидердандов, как указано, предоставят это за пределами украинских границ. В правительстве страны заявили, что нидерландские солдаты не поедут в Украину для боевых или иных действий.

"Основа усилий правительства по-прежнему направлена ​​на деэскалацию ситуации посредством диалога и дипломатии. Потому что предотвращение войны остается наивысшим приоритетом. В то же время Украина должна быть в состоянии защитить себя от возможного вооруженного нападения России на ее территории", - сказал министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хекстра. Поэтому Кабмин страны, как указано, решил поставлять эти военные товары в Украину.

"Нидерланды поддерживают Украину на многих фронтах и поэтому, как и ряд других партнеров, готовы поддерживать военными товарами", - сказала министр обороны страны Кайса Оллонгрен. "Мы делаем это из солидарности и как часть более широкого пакета вместе с союзникам и по ЕС и НАТО", - добавила она.

Дополнение

На фоне наращивания Россией военной мощи на границе с Украиной ряд стран НАТО предоставили Украине оборонное вооружение. При этом среди стран НАТО существуют разные взгляды на поставку оборонного вооружения Украине, сообщил Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.