Нідерланди можуть втратити єврокубкову квоту через дострокове завершення змагань
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Нідерланди можуть втратити одне єврокубкове місце в наступному сезоні через рішення достроково завершити поточний сезон у зв'язку із пандемією коронавірусу, повідомляє УНН з посиланням на AD.nl.
Крім першості Нідерландів, також був скасований і фінал Кубка країни. Тому путівку до другого відбірного раунду Ліги Європи вирішили віддати "Віллему II", який розташувався на 5-му рядку. У випадку, якщо клуб буде недопущеним в Лігу Європи – Нідерланди матимуть на одного представника менше. Бронзовий призер чемпіонату Нідерландів "Фейєнорд" може замість прямої путівки в груповий раунд відправитися у кваліфікацію.
За даними джерела, ситуація проясниться після 25 травня, коли Королівський футбольний союз Нідерландів (KNVB) подасть заявку в УЄФА.