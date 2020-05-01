Нидерланды могут потерять еврокубковую квоту из-за досрочного завершения соревнований
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. Нидерланды могут потерять одно еврокубковое место в следующем сезоне из-за решения досрочно завершить текущий сезон в связи с пандемией коронавируса, сообщает УНН со ссылкой на AD.nl.
Кроме первенства Нидерландов, также был отменен и финал Кубка страны. Поэтому путевку во второй отборочный раунд Лиги Европы решили отдать "Виллему II", который расположился на 5-й строчке. В случае, если клуб будет недопущен в Лигу Европы - Нидерланды будут иметь на одного представителя меньше. Бронзовый призер чемпионата Нидерландов "Фейеноорд" может вместо прямой путевки в групповой раунд отправиться в квалификацию.
По данным источника, ситуация прояснится после 25 мая, когда Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) подаст заявку в УЕФА.