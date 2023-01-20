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Нідерланди можуть розглянути можливість допомоги Україні з винищувачами F-16 - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 січня. УНН. Кабінет міністрів Нідерландів може розглянути можливість постачання Україні винищувачів F-16, якщо про це попросить уряд у Києві. Про це повідомляє нідерландське видання NL Times з посиланням на слова міністра закордонних справ країни Вопке Хекстри, пише УНН.

Нідерланди можуть розглянути можливість допомоги Україні з винищувачами F-16 - ЗМІ

Цитата

"Кабінет міністрів Нідерландів розгляне можливість постачання винищувачів F-16 до України, якщо про це попросить уряд у Києві. Під час парламентських дебатів у четвер міністр закордонних справ Вопке Хекстра заявив, що кабінет розгляне такий запит "неупереджено", - ідеться у повідомленні.

Деталі

"Хекстра сказав, що на постачання звичайного обладнання "немає табу". Сьорд Сьордсма (D66) звернувся до уряду з проханням поставити F16 та бойові машини піхоти для Збройних сил України", - відзначає видання.

"За словами Хекстри, Нідерланди відправляють ті товари, про які просить Україна", - сказано у повідомленні.

Польща та Фінляндія хочуть відправити німецькі танки Leopard 2, але їм потрібен дозвіл Німеччини. Уряд Німеччини перебуває під сильним тиском, щоб дозволити цим танкам відправитися в Україну. Нідерланди готові допомогти заплатити за отримання танків в Україні, сказала міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен у Давосі, але поставка має відбутися в межах європейської чи коаліції НАТО. "Це, безумовно, те, що ми готові зробити", - сказала вона Bloomberg.

"Ми чекаємо на позицію Німеччини з цього приводу, але я за те, щоб спробувати знайти рішення і відправити танки в Україну", - сказала Оллонгрен агентству Bloomberg. - Щоразу ми показували, що разом здатні забезпечити Україну тим, що їй потрібно".

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