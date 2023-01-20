Нидерланды могут рассмотреть возможность помощи Украине с истребителями F-16 - СМИ

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"Кабинет министров Нидерландов рассмотрит возможность поставки истребителей F-16 в Украину, если об этом попросит правительство в Киеве. Во время парламентских дебатов в четверг министр иностранных дел Вопке Хекстра заявил, что кабинет рассмотрит такой запрос "беспристрастно", - говорится в сообщении.

Детали

"Хекстра сказал, что на поставку обычного оборудования "нет табу". Сьорд Сьордсма (D66) обратился к правительству с просьбой поставить F16 и боевые машины пехоты для Вооруженных сил Украины", - отмечает издание.

"По словам Хекстры, Нидерланды отправляют те товары, о которых просит Украина", - сказано в сообщении.

Польша и Финляндия хотят отправить немецкие танки Leopard 2, но им нужно разрешение Германии. Правительство Германии находится под сильным давлением, чтобы позволить этим танкам отправиться в Украину. Нидерланды готовы помочь заплатить за получение танков в Украине, сказала министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен в Давосе, но поставка должна состояться в рамках европейской или коалиции НАТО. "Это, безусловно, то, что мы готовы сделать", - сказала она Bloomberg.

"Мы ждем позицию Германии по этому поводу, но я за то, чтобы попытаться найти решение и отправить танки в Украину, - сказала Оллонгрен агентству Bloomberg. - Каждый раз мы показывали, что вместе способны обеспечить Украину тем, что ей нужно".