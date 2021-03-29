Нічого про Україну без України: у МЗС відреагували на намір Путіна зустрітись з Макроном і Меркель, але без Зеленського

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Київ • УНН

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КИЇВ. 29 березня. УНН. Перемовини про врегулювання російсько-українського збройного конфлікту ведуться в Нормандському форматі за участі лідерів чотирьох держав: України, Німеччини, Франції та Росії. Лише в повному, а не скороченому складі "Нормандської четвірки" можна досягти зрушень в ключових питаннях мирного врегулювання. Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко, коментар якого є в розпорядженні УНН.

Цитата:

"Наша позиція - нічого про Україну без України. Перемовини про врегулювання російсько-українського збройного конфлікту ведуться в Нормандському форматі за участі лідерів чотирьох держав: України, Німеччини, Франції та Росії. Переконані, що лише в повному, а не скороченому складі Норманді можна досягти зрушень в ключових питаннях мирного врегулювання, насамперед забезпечення повного і всеосяжного режиму припинення вогню", - заявив Ніколенко.

Деталі

Зі слів українського дипломата, на тлі загострення обстрілів українських позицій керівництво держави нині докладає активних зусиль для активізації переговорів саме в чотиристоронньому форматі – як на рівні глав держав, так і на рівні політичних радників лідерів "Норманді".

Контекст

Раніше сьогодні ЗМІ з посиланням на заяву прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова повідомили, що Кремль організовує відеоконференцію лідерів Росії, Німеччини і Франції Володимира Путіна, Ангели Меркель і Еммануеля Макрона, на якій мають намір обговорити загострення на Донбасі.

Що було раніше

Бойовики у п’ятницю, 26 березня, з мінометів, станкових автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів обстріляли позиції Збройних сил України біля населеного пункту Шуми у зоні ООС. Внаслідок ворожих обстрілів загинуло четверо українських військових, ще двоє отримали поранення.

Зеленський після цього звернувся до лідерів “нормандської четвірки” із закликом зробити все можливе для збереження режиму повного та всеосяжного припинення вогню.

Українські Національні Новини

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