Ничего об Украине без Украины: в МИД отреагировали на намерение Путина встретиться с Макроном и Меркель, но без Зеленского

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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 31609 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 47345 просмотра

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 марта. УНН. Переговоры об урегулировании российско-украинского вооруженного конфликта ведутся в нормандском формате с участием лидеров четырех государств: Украины, Германии, Франции и России. Только в полном, а не сокращенном составе "Нормандской четверки" можно достичь сдвигов по ключевым вопросам мирного урегулирования. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко, комментарий которого есть в распоряжении УНН.

Цитата:

"Наша позиция - ничего об Украине без Украины. Переговоры об урегулировании российско-украинского вооруженного конфликта ведутся в нормандском формате с участием лидеров четырех государств: Украины, Германии, Франции и России. Убеждены, что только в полном, а не сокращенном составе Нормандии можно достичь сдвигов по ключевым вопросам мирного урегулирования, прежде всего обеспечение полного и всеобъемлющего режима прекращения огня", - заявил Николенко.

Детали

По словам украинского дипломата, на фоне обострения обстрелов украинских позиций руководство государства сейчас прилагает активные усилия для активизации переговоров именно в четырехстороннем формате - как на уровне глав государств, так и на уровне политических советников лидеров "Нормандии".

Контекст

Ранее сегодня СМИ со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова сообщили, что Кремль организует видеоконференцию лидеров России, Германии и Франции Владимира Путина, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона, на которой намерены обсудить обострение на Донбассе.

Что было раньше

Боевики в пятницу, 26 марта, из минометов, станковых автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреляли позиции Вооруженных сил Украины около населенного пункта Шумы в зоне ООС. Вследствие вражеских обстрелов погибло четверо украинских военных, еще двое получили ранения.

Зеленский после этого обратился к лидерам "нормандской четверки" с призывом сделать все возможное для сохранения режима полного и всеобъемлющего прекращения огня.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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