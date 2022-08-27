Нічний удар ворога по Запоріжжю: пошкоджено три багатоповерхівки
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Внаслідок удару російської армії по Запоріжжю та околицях у ніч на суботу пошкодження отримали три багатоповерхових будинки, повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв, пише УНН.
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"Цієї ночі ворог завдав удару по інфраструктурним обʼєктам одного з районів Запоріжжя та передмістя. На щастя, ніхто з людей не постраждав. Пошкоджень зазнали три багатоповерхові будинки", - повідомив Куртєв у Telegram.
Деталі
Від вибухової хвилі в багатоповерхівках повилітали шибки, уточнив посадовець.
Доповнення
У ніч на 27 серпня ворог завдав чергового удару по Запоріжжю та Запорізькому району. Загалом зафіксовано 16 прильотів, повідомили в ОВА.