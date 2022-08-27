Нічний удар ворога по Запоріжжю: пошкоджено три багатоповерхівки

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"Цієї ночі ворог завдав удару по інфраструктурним обʼєктам одного з районів Запоріжжя та передмістя. На щастя, ніхто з людей не постраждав. Пошкоджень зазнали три багатоповерхові будинки", - повідомив Куртєв у Telegram.

Деталі

Від вибухової хвилі в багатоповерхівках повилітали шибки, уточнив посадовець.

Доповнення

У ніч на 27 серпня ворог завдав чергового удару по Запоріжжю та Запорізькому району. Загалом зафіксовано 16 прильотів, повідомили в ОВА.