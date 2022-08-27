Ночной удар врага по Запорожью: повреждены три многоэтажки
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. В результате удара российской армии по Запорожью и окрестностям в ночь на субботу повреждения получили три многоэтажных дома, сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев, пишет УНН.
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"Этой ночью враг нанес удар по инфраструктурным объектам одного из районов Запорожья и пригорода. К счастью, никто из людей не пострадал. Повреждения получили три многоэтажных дома", - сообщил Куртев в Telegram.
Детали
От взрывной волны в многоэтажках вылетели стекла, уточнил чиновник.
Дополнение
В ночь на 27 августа враг нанес очередной удар по Запорожью и Запорожскому району. В общей сложности зафиксировано 16 прилетов, сообщили в ОВА.