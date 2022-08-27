Ночной удар врага по Запорожью: повреждены три многоэтажки

Цитата

"Этой ночью враг нанес удар по инфраструктурным объектам одного из районов Запорожья и пригорода. К счастью, никто из людей не пострадал. Повреждения получили три многоэтажных дома", - сообщил Куртев в Telegram.

Детали

От взрывной волны в многоэтажках вылетели стекла, уточнил чиновник.

Дополнение

В ночь на 27 августа враг нанес очередной удар по Запорожью и Запорожскому району. В общей сложности зафиксировано 16 прилетов, сообщили в ОВА.