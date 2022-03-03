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Нічні вибухи у Києві: за попередніми даними, повітряні об'єкти були збиті силами ППО

Нічні вибухи у Києві: за попередніми даними, повітряні об'єкти були збиті силами ППО

Київ • УНН

 • 203647 перегляди

КИЇВ. 3 березня. УНН. З приводу нічних вибухів у Києві - за попередньою інформацією, сили ППО збили ворожі повітряні об'єкти. Люди до ДСНС не зверталися. Таку інформацію поширив радник голови МВС Антон Геращенко у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Під час моніторингу інтернет ресурсів встановлено інформацію, що в ніч з 2 на 3 березня у місті Києві відбулося декілька вибухів (3-4 вибухи). Заявки від населення до ДСНС не надходили. За попередньою інформацією, повітряні об’єкти були збиті силами ППО. Інформація про кількість та місце вибухів уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Підрозділи ДСНС, як вказано, не залучалися.

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