Нічні вибухи у Києві: за попередніми даними, повітряні об'єкти були збиті силами ППО
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. З приводу нічних вибухів у Києві - за попередньою інформацією, сили ППО збили ворожі повітряні об'єкти. Люди до ДСНС не зверталися. Таку інформацію поширив радник голови МВС Антон Геращенко у Telegram, пише УНН.
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"Під час моніторингу інтернет ресурсів встановлено інформацію, що в ніч з 2 на 3 березня у місті Києві відбулося декілька вибухів (3-4 вибухи). Заявки від населення до ДСНС не надходили. За попередньою інформацією, повітряні об’єкти були збиті силами ППО. Інформація про кількість та місце вибухів уточнюється", - йдеться у повідомленні.
Підрозділи ДСНС, як вказано, не залучалися.
Доповнення
Київ та інші міста України потерпають від ракетно-бомбових ударів противника.