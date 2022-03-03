Ночные взрывы в Киеве: по предварительным данным, воздушные объекты были сбиты силами ПВО
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. По поводу ночных взрывов в Киеве - по предварительной информации, силы ПВО сбили вражеские воздушные объекты. Люди в ГСЧС не обращались. Такую информацию распространил советник главы МВД Антон Геращенко в Telegram, пишет УНН.
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"Во время мониторинга интернет ресурсов установлена информация, что в ночь со 2 на 3 марта в городе Киеве произошло несколько взрывов (3-4 взрыва). Заявки от населения в ГСЧС не поступали. По предварительной информации, воздушные объекты были сбиты силами ПВО. Информация о количестве и месте взрывов уточняется", - говорится в сообщении.
Подразделения ГСЧС, как указано, не привлекались.
Дополнение
Киев и другие города Украины страдают от ракетно-бомбовых ударов противника.