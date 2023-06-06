Нічна ворожа атака на Київщину: пошкоджено 7 будинків та багатоповерхівка
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Через нічну ворожу атаку в Київській області пошкоджено 7 житлових будинків та багатоповерхівка. Уражень також зазнали кілька об’єктів цивільної інфраструктури та офісні приміщення. Про це повідомив начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов, передає УНН.
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«7 житлових будинків та багатоповерхівка пошкоджені внаслідок нічної атаки ворога на Київщину. Уражень також зазнали кілька об’єктів цивільної інфраструктури та офісні приміщення. Вночі правоохоронці та рятувальники евакуювали з приміщення лікарні 63 особи, серед яких 8 дітей», - повідомив Нєбитов у Telegram.
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За його словами, через ракетні обстріли в одному із районів області було обірвано електромережі. Уламки ракет виявили також в лісових масивах та на полях двох районів області.
«Загалом цієї доби до поліції Київщини надійшло понад 50 повідомлень про виявлення уламків повітряних об’єктів на території області. Загиблих та потерпілих немає. Дякуємо силам ППО за ліквідацію ворожих цілей», - написав Нєбитов.
Доповнення
Під час нічного масованого ракетного обстрілу протиповітряна оборона України знищила всі ворожі цілі.