Ночная вражеская атака на Киевщину: повреждены 7 домов и многоэтажка

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«7 жилых домов и многоэтажка повреждены в результате ночной атаки врага на Киевщину. Поражения также получили несколько объектов гражданской инфраструктуры и офисные помещения. Ночью правоохранители и спасатели эвакуировали из помещения больницы 63 человека, среди которых 8 детей», - сообщил Небытов в Telegram.

Детали

По его словам, из-за ракетных обстрелов в одном из районов области были оборваны электросети. Обломки ракет обнаружили также в лесных массивах и на полях двух районов области.

«Всего за эти сутки в полицию Киевщины поступило более 50 сообщений об обнаружении обломков воздушных объектов на территории области. Погибших и пострадавших нет. Спасибо силам ПВО за ликвидацию вражеских целей», - написал Небытов.

Дополнение

Во время ночного массированного ракетного обстрела противовоздушная оборона Украины уничтожила все вражеские цели.