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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Ночная вражеская атака на Киевщину: повреждены 7 домов и многоэтажка

Киев • УНН

 • 375092 просмотра

КИЕВ. 6 июня. УНН. Из-за ночной вражеской атаки в Киевской области повреждены 7 жилых домов и многоэтажка. Поражения также получили несколько объектов гражданской инфраструктуры и офисные помещения. Об этом сообщил начальник полиции Киевщины Андрей Небытов, передает УНН.

Ночная вражеская атака на Киевщину: повреждены 7 домов и многоэтажка

Цитата

«7 жилых домов и многоэтажка повреждены в результате ночной атаки врага на Киевщину. Поражения также получили несколько объектов гражданской инфраструктуры и офисные помещения. Ночью правоохранители и спасатели эвакуировали из помещения больницы 63 человека, среди которых 8 детей», - сообщил Небытов в Telegram.

Детали

По его словам, из-за ракетных обстрелов в одном из районов области были оборваны электросети. Обломки ракет обнаружили также в лесных массивах и на полях двух районов области.

«Всего за эти сутки в полицию Киевщины поступило более 50 сообщений об обнаружении обломков воздушных объектов на территории области. Погибших и пострадавших нет. Спасибо силам ПВО за ликвидацию вражеских целей», - написал Небытов.

Дополнение

Во время ночного массированного ракетного обстрела противовоздушная оборона Украины уничтожила все вражеские цели.

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