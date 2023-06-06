Сили ППО ліквідували 35 із 35 крилатих ракет
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Під час нічного масованого ракетного обстрілу протиповітряна оборона України знищила всі ворожі цілі. Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ, пише УНН.
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Уночі в період з 00.30 по 04.00 год окупанти завдали удару по Україні крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555.
Атакували традиційно – з району Каспійського моря із шести стратегічних бомбардувальників Ту-95мс.
Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних Сил України знищено всі 35 крилатих ракет.
Більшість Х-101/Х-555 прямувала у напрямку столиці – в зону відповідальності повітряного командування «Центр».
Нагадаємо
Уночі ворог завдав удару по Києву, проте силами протиповітряної оборони було знищено більш як 20 цілей.