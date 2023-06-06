Силы ПВО ликвидировали 35 из 35 крылатых ракет
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июня. УНН. Во время ночного массированного ракетного обстрела противовоздушная оборона Украины уничтожила все вражеские цели. Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ, пишет УНН.
Детали
Ночью в период с 00.30 по 04.00 ч оккупанты нанесли удар по Украине крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555.
Атаковали традиционно – из района Каспийского моря с шести стратегических бомбардировщиков Ту-95мс.
Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожены все 35 крылатых ракет.
Большинство Х-101/Х-555 направлялись в направлении столицы – в зону ответственности воздушного командования «Центр».
Напомним
Ночью враг нанес удар по Киеву, однако силами противовоздушной обороны было уничтожено более 20 целей.