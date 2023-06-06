Над Київщиною сили ППО знищили понад 20 ворожих цілей
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Уночі ворог завдав удару по Києву, проте силами протиповітряної оборони було знищено більш як 20 цілей. Влучань не допущено, повідомляє Київська МВА, пише УНН.
Деталі
Окупанти здійснили масовану ракетну атаку, потенційно, крилатими ракетами типу Х-101/555. Пуски були здійснені традиційно зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспійського моря.
За попередньою інформацією, силами й засобами ППО в повітряному просторі навколо столиці було виявлено і знищено понад 20 повітряних цілей ворога. Усі цілі збито, влучань не допущено.
Доповнення
Унаслідок падіння уламків в Деснянському районі пошкоджено дорожнє покриття, лінії електропередач тролейбусного сполучення, частково вибиті вікна магазину.