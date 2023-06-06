Над Киевщиной силы ПВО уничтожили более 20 вражеских целей
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июня. УНН. Ночью враг нанес удар по Киеву, однако силами противовоздушной обороны было уничтожено более 20 целей. Попаданий не допущено, сообщает Киевская МВА, пишет УНН.
Детали
Оккупанты осуществили массированную ракетную атаку, потенциально, крылатыми ракетами типа Х-101/555. Пуски были осуществлены традиционно со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря.
По предварительной информации, силами и средствами ПВО в воздушном пространстве вокруг столицы было обнаружено и уничтожено более 20 воздушных целей врага. Все цели сбиты, попаданий не допущено.
Дополнение
В результате падения обломков в Деснянском районе повреждено дорожное покрытие, линии электропередач троллейбусного сообщения, частично выбиты окна магазина.