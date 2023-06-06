Над Киевщиной силы ПВО уничтожили более 20 вражеских целей

Детали

Оккупанты осуществили массированную ракетную атаку, потенциально, крылатыми ракетами типа Х-101/555. Пуски были осуществлены традиционно со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря.

По предварительной информации, силами и средствами ПВО в воздушном пространстве вокруг столицы было обнаружено и уничтожено более 20 воздушных целей врага. Все цели сбиты, попаданий не допущено.

Дополнение

В результате падения обломков в Деснянском районе повреждено дорожное покрытие, линии электропередач троллейбусного сообщения, частично выбиты окна магазина.