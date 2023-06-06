У Києві уламки збитої ворожої цілі впали на проїжджу частину
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Ворог атакував Київ. Уламки збитої ворожої ціли впали на проїджу частину у Деснянському районі столиці, повідомляє Київська МВА, пише УНН.
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КМВА повідомляє, що через падіння уламків на проїжджу частину, пошкоджені лінії електропередач тролейбусного сполучення, частково вибиті вікна магазину.
Інформація щодо потерпілих наразі відсутня.
Нагадаємо
На підступах до Києва та у самій столиці працювала протиповітряна оборона.