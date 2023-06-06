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Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР
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У Києві уламки збитої ворожої цілі впали на проїжджу частину

Київ • УНН

 • 769514 перегляди

КИЇВ. 6 червня. УНН. Ворог атакував Київ. Уламки збитої ворожої ціли впали на проїджу частину у Деснянському районі столиці, повідомляє Київська МВА, пише УНН.

У Києві уламки збитої ворожої цілі впали на проїжджу частину

Деталі 

КМВА повідомляє, що через падіння уламків на проїжджу частину, пошкоджені лінії електропередач тролейбусного сполучення, частково вибиті вікна магазину.

Інформація щодо потерпілих наразі відсутня.

Нагадаємо

На підступах до Києва та у самій столиці працювала протиповітряна оборона. 

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