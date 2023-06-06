В Киеве обломки сбитой вражеской цели упали на проезжую часть

Детали

КГВА сообщает, что из-за падения обломков на проезжую часть, повреждены линии электропередач троллейбусного сообщения, частично выбиты окна магазина.

Информация о пострадавших пока отсутствует.

Напомним

На подступах к Киеву и в самой столице работала противовоздушная оборона.