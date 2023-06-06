В Киеве обломки сбитой вражеской цели упали на проезжую часть
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июня. УНН. Враг атаковал Киев. Обломки сбитой вражеской цели упали на проезжую часть в Деснянском районе столицы, сообщает Киевская ГВА, пишет УНН.
Детали
КГВА сообщает, что из-за падения обломков на проезжую часть, повреждены линии электропередач троллейбусного сообщения, частично выбиты окна магазина.
Информация о пострадавших пока отсутствует.
Напомним
На подступах к Киеву и в самой столице работала противовоздушная оборона.