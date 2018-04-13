Нічна стрілянина з гранатомета в центрі Києва: поліція має відео пострілу
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Поліція виявил та вилучила тубус від гранатомета, з якого сьогодні вночі у столиці була обстріляна будівля "Київміськбуду". Про це повідомляє відділ комунікації ГУ НП у Києві, передає УНН.
"При огляді виявлено, що пошкоджена будівля, у якій розміщений ресторан та відділ продажу одного із забудовників. Неподалік від місця події, через дорогу, виявили відстріляний тубус від гранатомета зі знищеними номерами. Поліцейські відпрацювали прилеглу територію та вилучили запис із відеореєстратора, на якому зафіксовано момент пострілу, а також рештки вибухового пристрою, що відправлять на експертизу", - йдеться у повідомленні.
Після проведення першочергової перевірки слідчі визначаться із правовою кваліфікацією події.
Нагадаємо, будівлю "Київміськбуду" на вулиці Омеляновича-Павленка 4/6 в Печерському районі Києва обстріляли з ручного протитанкового гранатомета сьогодні близько 2:00.