Ночная стрельба из гранатомета в центре Киева: у полиции есть видео выстрела

"При осмотре обнаружено, что повреждено здание, в котором размещен ресторан и отдел продаж одного из застройщиков. Неподалеку от места происшествия, через дорогу, обнаружили отстрелянный тубус от гранатомета с уничтоженными номерами. Полицейские отработали прилегающую территорию и изъяли запись с видеорегистратора, на котором зафиксировано момент выстрела, а также остатки взрывного устройства, которые отправят на экспертизу", - говорится в сообщении.

После проведения первоочередной проверки следователи определятся с правовой квалификацией события.

Напомним, здание "Киевгорстроя" на улице Емельяновича-Павленко 4/6 в Печерском районе Киева обстреляли из ручного противотанкового гранатомета сегодня около 2 часов ночи.