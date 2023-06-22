Нічна “бавовна”: На кордоні Криму та Херсонської області пошкоджено мости
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Декілька мостів на кордоні Криму та Херсонської області, зокрема Чонгарський міст, пошкоджено внаслідок ймовірного обстрілу з боку України. Про це повідомляє Telegram-канал “Baza”, пише УНН.
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РосЗМІ пишуть, що для атаки використовувалися ракети Storm Shadow.
За словами окупаційної влади, на мостах пошкоджено дорожнє покриття. Рух організовано за резервним маршрутом. Жертв немає.
Нагадаємо
У районі тимчасово окупованого Бердянська Донецької області пролунав вибух сьогодні вночі, 22 червня.