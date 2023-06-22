Ночной "хлопок": На границе Крыма и Херсонской области повреждены мосты на границе Крыма и Херсонской области
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. Несколько мостов на границе Крыма и Херсонской области, в частности Чонгарский мост, повреждены в результате вероятного обстрела со стороны Украины. Об этом сообщает Telegram-канал “Baza”, пишет УНН.
Детали
РосСМИ пишут, что для атаки использовались ракеты Storm Shadow.
По словам оккупационных властей, на мостах повреждено дорожное покрытие. Движение организовано по резервному маршруту. Жертв нет.
Напомним
В районе временно оккупированного Бердянска Донецкой области прогремел взрыв сегодня ночью, 22 июня.