Нічна “бавовна” у тимчасово окупованому Бердянську: вражено базу військ рф

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"О 1:40 у районі Бердянська пролунав гучний вибух, який було чути навіть за 50 кілометрів у селі Урзуф у Маріупольському районі. Місцеві повідомляють про потрапляння в місце концентрації окупантів на базі відпочинку "Роза" села Азовське Бердянського району. Після прильоту виникла пожежа. Заграву спостерігали понад годину", - йдеться у повідомленні Андрющенка.

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