Авіація ЗСУ завдала 12 ударів по районах зосередження росіян - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Українська авіація за добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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"Авіація сил оборони за минулу добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу противника та 6 - по зенітно-ракетних комплексах ворога.
Також нашими захисниками було знищено російський ударний вертоліт Мі-24 та 7 розвідувальних БпЛА", - йдеться у повідомленні.
Доповнення
У Генштабі додають, що підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 3 пункти управління, 1 зенітно-ракетний комплекс, 2 райони зосередження особового складу та військової техніки противника, 13 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 2 станції РЕБ та склад боєприпасів ворога.
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