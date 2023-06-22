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Авіація ЗСУ завдала 12 ударів по районах зосередження росіян - Генштаб

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 червня. УНН. Українська авіація за добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Авіація ЗСУ завдала 12 ударів по районах зосередження росіян - Генштаб

Цитата

"Авіація сил оборони за минулу добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу противника та 6 - по зенітно-ракетних комплексах ворога.

Також нашими захисниками було знищено російський ударний вертоліт Мі-24 та 7 розвідувальних БпЛА", - йдеться у повідомленні. 

Доповнення

У Генштабі додають, що підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 3 пункти управління, 1 зенітно-ракетний комплекс, 2 райони зосередження особового складу та військової техніки противника, 13 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 2 станції РЕБ та склад боєприпасів ворога.

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