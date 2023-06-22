Авиация ВСУ нанесла 12 ударов по районам сосредоточения россиян - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. Украинская авиация за сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
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"Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и 6 - по зенитно-ракетным комплексам врага.
Также нашими защитниками был уничтожен российский ударный вертолет Ми-24 и 7 разведывательных БпЛА", - говорится в сообщении.
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В Генштабе добавляют, что подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 3 пункта управления, 1 зенитно-ракетный комплекс, 2 района сосредоточения личного состава и военной техники противника, 13 артиллерийских средств на огневых позициях, 2 станции РЭБ и склад боеприпасов врага.
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