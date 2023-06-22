Ночной "хлопок" во временно оккупированном Бердянске: поражена база войск рф
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. В районе временно оккупированного Бердянска Донецкой области прогремел взрыв сегодня ночью, 22 июня. Об этом пишет УНН со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.
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"В 1:40 в районе Бердянска прогремел громкий взрыв, который был слышен даже за 50 километров в селе Урзуф в Мариупольском районе. Местные сообщают о попадании в место концентрации оккупантов на базе отдыха "Роза" села Азовское Бердянского района. После прилета возник пожар. Пожар наблюдали более часа", - говорится в сообщении Андрющенко.
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