Ночной "хлопок" во временно оккупированном Бердянске: поражена база войск рф

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"В 1:40 в районе Бердянска прогремел громкий взрыв, который был слышен даже за 50 километров в селе Урзуф в Мариупольском районе. Местные сообщают о попадании в место концентрации оккупантов на базе отдыха "Роза" села Азовское Бердянского района. После прилета возник пожар. Пожар наблюдали более часа", - говорится в сообщении Андрющенко.

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