Нічна атака рф на Київщину: у поліції показали наслідки
Київ • УНН
КИЇВ. 2 червня. УНН. Начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов показав наслідки нічної російської атаки області.
За його словами, внаслідок атаки окупантів були пошкоджені шість будинків та дві автівки, пише УНН з посиланням на сторінку у Telegram Нєбитова.
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“В одному із районів області внаслідок атаки в одній із садиб було понівечено два авто. Ще в одному із районів в результаті удару сталось загоряння дачного будинку, пожежу вдалася вчасно локалізувати”, - розповів Нєбитов.
Деталі
Повітряна тривога в області тривала понад 2 години. Як заявили в поліції Київщини, за цей час було отримано 32 повідомлень від місцевих про проліт повітряних об’єктів.
Нагадаємо
Голова Київської ОВА Руслан Кравченко повідомляв, що в одному з районів області, внаслідок атаки окупантів, частково пошкоджено господарські приміщення та паркан приватного маєтку. А у одному з житлових будинків, внаслідок російської агресії, пошкоджено фасад та покрівлю, що спричинило пожежу. Пожежу локалізували. Крім того, в області було виявлено уламки "шахеда".
Цієї ночі ворог використав 15 крилатих ракет та 20 іранських ударних БПЛА "Shahed" для атак на Київ та область. Усі повітряні цілі були успішно знищені нашими захисниками.