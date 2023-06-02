Ночная атака рф на Киевщину: в полиции показали последствия

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“В одном из районов области в результате атаки в одной из усадеб были изуродованы два авто. Еще в одном из районов в результате удара произошло возгорание дачного дома, пожар удалось вовремя локализовать”, - рассказал Небытов.

Детали

Воздушная тревога в области продолжалась более 2 часов. Как заявили в полиции Киевщины, за это время было получено 32 сообщения от местных о пролете воздушных объектов.

Напомним

Председатель Киевской ОГА Руслан Кравченко сообщал, что в одном из районов области, в результате атаки оккупантов, частично повреждены хозяйственные помещения и забор частного имения. А в одном из жилых домов, в результате российской агрессии, повреждены фасад и кровля, что привело к пожару. Пожар локализовали. Кроме того, в области были обнаружены обломки "шахеда".

Этой ночью враг использовал 15 крылатых ракет и 20 иранских ударных БПЛА "Shahed" для атак на Киев и область. Все воздушные цели были успешно уничтожены нашими защитниками.