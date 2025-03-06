Нічна атака на Кривий Ріг: 3 людей загинули, 31 - постраждалих
Київ • УНН
Унаслідок ракетного удару по Кривому Розі загинули 3 людини, поранено 31 особу. Пошкоджено готель, 14 багатоповерхівок, пошту та інші об'єкти інфраструктури.
Кількість жертв і постраждалих через терористичну агресію окупантів у Кривому Розі зросла. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
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Відтак, унаслідок нічної ракетної атаки у Кривому Розі загинули троє осіб – двоє чоловіків і жінка.
Крім того, під час обстрілу постраждали 31 людина, серед яких – одна дитина. Більшість потерпілих було доставлено до лікарень, 14 з них перебувають у важкому стані.
Руйнування торкнулися не лише готелю, а й 14 багатоквартирних будинків, пошти, майже двох десятків автомобілів, культурного закладу та 12 магазинів.
Рятувальні служби продовжують розбирати завали.
Додатково, цієї ночі агресор також атакував Марганецьку громаду Нікопольського району артилерією та дроном-камікадзе, однак обстріли не призвели до жертв чи постраждалих.
Нагадаємо
Раніше було передано, що внаслідок ворожої атаки на Кривий Ріг загинули 2 людини, 14 отримали поранення. Рятувальники евакуювали 18 осіб.
Наслідки удару по Кривому Розі: збільшилася кількість постраждалих до 18 осіб06.03.25, 00:30 • 20610 переглядiв