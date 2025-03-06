Ночная атака на Кривой Рог: 3 человека погибли, 31 - пострадавших
Киев • УНН
В результате ракетного удара по Кривому Рогу погибли 3 человека, ранены 31 человек. Повреждены гостиница, 14 многоэтажек, почта и другие объекты инфраструктуры.
Количество жертв и пострадавших из-за террористической агрессии оккупантов в Кривом Роге возросло. Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.
Детали
Таким образом, в результате ночной ракетной атаки в Кривом Роге погибли трое человек – два мужчины и женщина.
Кроме того, во время обстрела пострадали 31 человек, среди которых – один ребенок. Большинство пострадавших было доставлено в больницы, 14 из них находятся в тяжелом состоянии.
Разрушения затронули не только гостиницу, но и 14 многоквартирных домов, почту, почти два десятка автомобилей, культурное учреждение и 12 магазинов.
Спасательные службы продолжают разбирать завалы.
Дополнительно, этой ночью агрессор также атаковал Марганецкую громаду Никопольского района артиллерией и дроном-камикадзе, однако обстрелы не привели к жертвам или пострадавшим.
Напоминаем
Ранее было передано, что в результате вражеской атаки на Кривой Рог погибли 2 человека, 14 получили ранения. Спасатели эвакуировали 18 человек.
Последствия удара по Кривому Рогу: количество пострадавших увеличилось до 18 человек06.03.25, 00:30 • 20569 просмотров