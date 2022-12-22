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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
19:27 • 15891 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Ніч в Одесі та області минула без обстрілів - спікер ОВА

Ніч в Одесі та області минула без обстрілів - спікер ОВА

Київ • УНН

 • 4781987 перегляди

КИЇВ. 22 грудня. УНН. За минулу ніч ворожих обстрілів в Одеській області не було. Про це повідомив спікер Одеської ОВА Сергій Братчук у четвер, 22 грудня, у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Ніч в Одесі та області без обстрілів, але з сигналом повітряної тривоги", - повідомив він.

Деталі

Братчук нагадав, що вночі ворог намагався атакувати південь нашої держави ракетою Х-59 з літака Су-35. "Сили ППО вражину "мінуснули", - додав він.

Доповнення

Рашисти вночі завдали ракетного удару по громаді на Миколаївщині.

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