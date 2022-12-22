Ніч в Одесі та області минула без обстрілів - спікер ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. За минулу ніч ворожих обстрілів в Одеській області не було. Про це повідомив спікер Одеської ОВА Сергій Братчук у четвер, 22 грудня, у Telegram, пише УНН.
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"Ніч в Одесі та області без обстрілів, але з сигналом повітряної тривоги", - повідомив він.
Деталі
Братчук нагадав, що вночі ворог намагався атакувати південь нашої держави ракетою Х-59 з літака Су-35. "Сили ППО вражину "мінуснули", - додав він.
Доповнення
Рашисти вночі завдали ракетного удару по громаді на Миколаївщині.