Рашисти вночі завдали ракетного удару по громаді на Миколаївщині
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. У Миколаївській області минулої доби, 21 грудня, російські війська обстрілювали з реактивних систем залпового вогню Куцурубську громаду, уночі 22 грудня завдали ракетного удару по Очаківській громаді. Обійшлося без жертв. Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, пише УНН.
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"Миколаївський район: учора, 21 грудня, о 13:30 ворог завдавав ударів з РСЗВ по Куцурубській громаді. Руйнувань та постраждалих немає", - написав він у Телеграм.
Також він зазначив, що "сьогодні вночі, 22 грудня, о 00:57 внаслідок ракетного обстрілу населеного пункту Очаківської громади пошкоджено житлові будинки". Постраждалих немає.
У місті Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.
Доповнення
Російські окупанти 21 грудня били по Очакову на Миколаївщині зі ствольної артилерії, є постраждалі.