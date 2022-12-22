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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Рашисти вночі завдали ракетного удару по громаді на Миколаївщині

Рашисти вночі завдали ракетного удару по громаді на Миколаївщині

Київ • УНН

 • 322336 перегляди

КИЇВ. 22 грудня. УНН. У Миколаївській області минулої доби, 21 грудня, російські війська обстрілювали з реактивних систем залпового вогню Куцурубську громаду, уночі 22 грудня завдали ракетного удару по Очаківській громаді. Обійшлося без жертв. Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, пише УНН.

Цитата

"Миколаївський район: учора, 21 грудня, о 13:30 ворог завдавав ударів з РСЗВ по Куцурубській громаді. Руйнувань та постраждалих немає", - написав він у Телеграм.

Також він зазначив, що "сьогодні вночі, 22 грудня, о 00:57 внаслідок ракетного обстрілу населеного пункту Очаківської громади пошкоджено житлові будинки". Постраждалих немає.

У місті Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Доповнення

Російські окупанти 21 грудня били по Очакову на Миколаївщині зі ствольної артилерії, є постраждалі. 

 

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