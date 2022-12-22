Рашисты ночью нанесли ракетный удар по громаде в Николаевской области
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. В Николаевской области за прошедшие сутки, 21 декабря, российские войска обстреливали из реактивных систем залпового огня Куцурубскую громаду, ночью 22 декабря нанесли ракетный удар по Очаковской громаде. Обошлось без жертв. Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, пишет УНН.
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"Николаевский район: Вчера, 21 декабря, в 13:30 враг наносил удары из РСЗО по Куцурубской громаде. Разрушений и пострадавших нет", - написал он в Телеграм.
Также он отметил, что "сегодня ночью, 22 декабря, в 00:57 в результате ракетных обстрелов населенного пункта Очаковской громады повреждены жилые дома". Пострадавших нет.
В городе Николаев, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
Дополнение
Российские оккупанты 21 декабря стреляли по Очакову в Николаевской области из ствольной артиллерии, есть пострадавшие.