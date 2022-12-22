Ночь в Одессе и области прошла без обстрелов - спикер ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. За минувшую ночь вражеских обстрелов в Одесской области не было. Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук в четверг, 22 декабря, в Telegram, пишет УНН.
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"Ночь в Одессе и области без обстрелов, но с сигналом воздушной тревоги", – сообщил он.
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Братчук напомнил, что ночью враг пытался атаковать юг нашего государства ракетой Х-59 с самолета Су-35. "Силы ПВО вражину "минуснули", - добавил он.
Дополнение
Рашисты ночью нанесли ракетный удар по громаде в Николаевской области.