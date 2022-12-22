Ночь в Одессе и области прошла без обстрелов - спикер ОВА

Цитата

"Ночь в Одессе и области без обстрелов, но с сигналом воздушной тревоги", – сообщил он.

Детали

Братчук напомнил, что ночью враг пытался атаковать юг нашего государства ракетой Х-59 с самолета Су-35. "Силы ПВО вражину "минуснули", - добавил он.

Дополнение

Рашисты ночью нанесли ракетный удар по громаде в Николаевской области.