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Незважаючи на обстріли ворога Київ, Чернігів, Маріуполь, Харків повністю перебувають під контролем України - МВС

Незважаючи на обстріли ворога Київ, Чернігів, Маріуполь, Харків повністю перебувають під контролем України - МВС

Київ • УНН

 • 153959 перегляди

КИЇВ. 27 лютого. УНН. Незважаючи на спроби російських окупантів прорватися в українські міста, Київ, Чернігів, Маріуполь, Харків знаходяться повністю під українським контролем. Про це у своєму відеозверненні заявив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко, передає УНН.

Цитата

“Незважаючи на спроби російських окупантів прорватися в українські міста, Київ, Чернігів, Маріуполь, Харків знаходяться повністю під українським контролем”, - заявив він.

Деталі

Незважаючи на те, що росіяни засилають свої ДРГ та вони починають стріляти в критичну інфраструктуру, Україна відстояла всі наші міста.

“Росіяни цієї ночі стріляли ракетами по Нафтобазі у Василькові. У Василькові була велика пожежа. У Харкові попали у газопровід. Була також велика пожежа в одному з районів Харкова. Проте, міста наші, ми боремося”, - додав він.

Нагадаємо

24 лютого о 5.00 Збройні Сили Російської Федерації почали обстрілювати військові об'єкти Збройних сил України, а також аеродроми в Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці.

Водночас агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону та на кордоні з окупованим Кримом.

На всій території України ввели воєнний стан.

Українські Національні Новини

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