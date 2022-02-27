Несмотря на обстрелы врага Киев, Чернигов, Мариуполь, Харьков полностью находятся под контролем Украины - МВД
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Несмотря на попытки российских оккупантов прорваться в украинские города - Киев, Чернигов, Мариуполь, Харьков находятся полностью под украинским контролем. Об этом в своем видеообращении заявил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко, передает УНН.
Цитата
“Несмотря на попытки российских оккупантов прорваться в украинские города - Киев, Чернигов, Мариуполь, Харьков находятся полностью под украинским контролем”, - заявил он.
Детали
Несмотря на то, что русские засылают свои ДРГ и они начинают стрелять в критическую инфраструктуру, Украина отстояла все наши города.
“Русские этой ночью стреляли ракетами по Нефтебазе в Василькове. В Василькове был большой пожар. В Харькове попали в газопровод. Был также крупный пожар в одном из районов Харькова. Тем не менее, города наши, мы боремся”, - добавил он.
Напомним
24 февраля в 5.00 Вооруженные Силы Российской Федерации начали обстреливать военные объекты Вооруженных сил Украины, а также аэродромы в Борисполе, Озерном, Кульбакином, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке.
В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы и на границе с оккупированным Крымом.
На всей территории Украины ввели военное положение.