Незаконне ввезення шуб на 2,6 млн грн викрили на Буковині
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Співробітники Міжрегіональної митниці викрили спробу незаконного ввезення норкових шуб вартістю 2,6 млн грн в Чернівецькій області. Про це УНН повідомили у прес-службі ДФСУ.
Правоохоронці у пункті пропуску “Парубне — Сірет” зупинили вантажний автомобіль, якій прямував через митний кордон України з Туреччини. Отримувачем вантажу “тканина, шкіра, фурнітура, сумки, верхній одяг тощо” зазначено підприємство, зареєстроване у місті Суми.
При проведенні митного огляду цього вантажу співробітники Міжрегіональної митниці виявили товар “шуби жіночі з натурального хутра норки” виробництва Туреччини, які були заявлені як “верхній одяг”. Вартість заявленої одиниці товару у товаросупровідних документах складала не більше 65 грн. Сумарна вартість товару “верхній одяг” в кількості 334 шт. становила 21 710 грн.
Насправді ж мінімальна ціна норкової шуби, враховуючи кон’юнктуру ринку, складає 7 800 грн. Після проведення комплексу заходів встановлено, що реальна вартість ввезених хутряних виробів складає орієнтовно 2,6 млн грн.
Співробітники Міжрегіональної митниці направили відповідну інформацію до Сумської митниці ДФС для подальшого контролю за визначенням коду товару та митної вартості.