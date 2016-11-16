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15 марта, 19:03 • 110161 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 152444 просмотра

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Незаконный ввоз шуб на 2,6 млн грн разоблачили в Черновицкой области

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КИЕВ. 16 ноября. УНН. Сотрудники Межрегиональной таможни пресекли попытку незаконного ввоза норковых шуб стоимостью 2,6 млн грн в Черновицкой области. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГФСУ.

Правоохранители в пункте пропуска "Порубне - Сирет" остановили грузовой автомобиль, который следовал через таможенную границу Украины из Турции. Получателем груза "ткань, кожа, фурнитура, сумки, верхняя одежда и т.д." указано предприятие, зарегистрированное в городе Сумы.

При проведении таможенного досмотра этого груза сотрудники Межрегиональной таможни обнаружили товар "шубы женские из натурального меха норки" производства Турции, которые были заявлены как "верхняя одежда". Стоимость заявленной единицы товара в товаросопроводительных документах составляла не более 65 грн. Суммарная стоимость товара "верхняя одежда" в количестве 334 шт. составила 21710 грн.

На самом деле минимальная цена норковой шубы, учитывая конъюнктуру рынка, составляет 7800 грн. После проведения комплекса мероприятий установлено, что реальная стоимость ввозимых меховых изделий составляет ориентировочно 2,6 млн грн.

Сотрудники Межрегиональной таможни направили соответствующую информацию в Сумскую таможню ГФС для дальнейшего контроля за определением кода товара и таможенной стоимости.

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