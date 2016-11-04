Незаконне пальне вартістю майже 2 млн грн вилучили на Буковині
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Чернівецькій області під час досудового розслідування ухвал суду провели низку обшуків на одній з АЗС області. Про це УНН повідомили у прес-службі ДФС.
"За результатами санкціонованого обшуку виявлено та вилучено паливно-мастильні матеріали орієнтовною вартістю понад 1,9 млн грн, обладнання та документацію", - йдеться у повідомленні.
Тривають слідчі дії.
Нагадаємо, на Київщині протягом 9 міс. вилучили нелегального пального на понад 4,8 млн грн.
Також нагадаємо, як повідомляв УНН, протягом поточного року на Тернопільщині виявили 39 тис. літрів фальсифікованого ДП.
Протягом року на Донеччині конфіскували нелегального пального на майже 6 млн грн.
Також нагадаємо, оператори ринку пального закликали Президента відреагувати на розквіт нелегального ринку паливно-мастильних матеріалів.