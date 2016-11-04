Незаконное горючее стоимостью почти 2 млн грн изъяли на Буковине

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15 марта, 19:03 • 114753 просмотра

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Киев • УНН

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КИЕВ. 4 ноября. УНН. Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Черновицкой области во время досудебного расследования постановлений суда провели ряд обысков на одной из АЗС области. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГФС.

"По результатам санкционированного обыска обнаружены и изъяты горюче-смазочные материалы ориентировочной стоимостью свыше 1,9 млн грн, оборудование и документацию", - говорится в сообщении.

Продолжаются следственные действия.

Напомним, в Киевской области в течение 9 мес. изъяли нелегального топлива более чем на 4,8 млн грн.

Также напомним, как сообщал УНН, в текущем году в Тернопольской области обнаружили 39 тыс. литров фальсифицированного ДП.

В течение года в Донецкой области конфисковали нелегального горючего почти на 6 млн грн.

Также напомним, операторы рынка горючего призвали Президента отреагировать на расцвет нелегального рынка горюче-смазочных материалов.

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