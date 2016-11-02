Невідомі у Києві відібрали у чоловіка сумку з 140 тис. грн
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. У Києві невідомі відібрали у чоловіка сумку, в якій, за його словами, було 140 тисяч гривень. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Києва.
Так, до поліції звернувся чоловік та повідомив, що вчора ввечері на вулиці Срібнокільській у Дарницькому районі столиці двоє невідомих вискочили з автомобіля “Лексус”, почали погрожувати зброєю 32-річному та вирвали у нього з рук сумку та зникли в невідомому напрямку. Чоловік не зміг детально описати нападників.
З'ясувалося, що потерпілий працює менеджером у товаристві, в його обов’язки входить збір денної виручки з торгових точок і її доставка в банк.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України.
Наразі встановлюються можливі свідки та очевидці даної події.